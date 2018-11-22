toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ЛЬВОВ ИГОРЬ СУРКИС

Гол Коноплянки участвует в интересном голосовании – конкурентами украинца являются настоящие звезды

22:08 111 Читати українською
Гол Коноплянки участвует в интересном голосовании – конкурентами украинца являются настоящие звезды
Евгений Коноплянка / фото: ФК Шальке

Шальке за несколько дней до матча 12 тура Бундеслиги против Нюрнберга предлагает своим поклонникам определить лучший гол "Кнаппен" в ворота команды из Баварии.

В субботу, 24 ноября, Шальке проведет матч 12 тура чемпионата Германии против Нюрнберга. Накануне противостояния клуб из Гельзенкирхена предложил своим болельщикам выбрать лучший гол Шальке в ворота своего ближайшего соперника.

Гол Шевченко попал в проморолик матча Лацио – Милан

Среди претендентов оказался и Евгений Коноплянка, который забил в ворота Нюрнберга ударом пяткой после розыгрыша углового. Конкурентами украинца являются Юлиан Дракслер, Кевин Кураньи и Иван Ракитич.

Голосование проходит на официальной странице гельзенкирхенцев в Twitter. В настоящее время уверенно лидирует гол Юлиана Дракслера, который сейчас защищает цвета ПСЖ.

К слову, после 11 туров Шальке занимает 14 место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 10 очков.

Коноплянка в составе нерезультативного трио должен спасти Шальке, – Bild

Германия12 турФелтинс-арена (Гельзенкирхен)

Шальке - Нюрнберг: Суббота 24 ноября 2018

Шальке
до матча
1
дн
:
20
час
:
22
мин
Нюрнберг
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Иван Ракитич Иван Ракитич Главное Шальке Шальке Германия Красивые голы Видеоновости Украинцы за рубежом Шальке - Нюрнберг Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Юлиан Дракслер Юлиан Дракслер Кевин Кураньи Кевин Кураньи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
52
мин
Шахтер
19:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук