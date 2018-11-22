Гол Коноплянки участвует в интересном голосовании – конкурентами украинца являются настоящие звезды

Шальке за несколько дней до матча 12 тура Бундеслиги против Нюрнберга предлагает своим поклонникам определить лучший гол "Кнаппен" в ворота команды из Баварии.

В субботу, 24 ноября, Шальке проведет матч 12 тура чемпионата Германии против Нюрнберга. Накануне противостояния клуб из Гельзенкирхена предложил своим болельщикам выбрать лучший гол Шальке в ворота своего ближайшего соперника.

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Среди претендентов оказался и Евгений Коноплянка, который забил в ворота Нюрнберга ударом пяткой после розыгрыша углового. Конкурентами украинца являются Юлиан Дракслер, Кевин Кураньи и Иван Ракитич.

Голосование проходит на официальной странице гельзенкирхенцев в Twitter. В настоящее время уверенно лидирует гол Юлиана Дракслера, который сейчас защищает цвета ПСЖ.

К слову, после 11 туров Шальке занимает 14 место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 10 очков.

Коноплянка в составе нерезультативного трио должен спасти Шальке, – Bild