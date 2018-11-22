Швед рассказал, что мог оказаться в Динамо

Вингер львовских Карпат Марьян Швед вспомнил, как мог перейти в киевский клуб.

"Динамо и Шахтер – два топ-клубы Украины. "Горняки" регулярно играют в Лиге чемпионов. Куда я хотел бы перейти? 50 на 50. Если бы позвонили Ахметов и Суркис, то я бы взял сразу два телефона.

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Были разговоры, что Динамо могло меня купить перед тем, как приобрести Супрягу.

Динамо приглашало еще перед Севильей. Я хотел перейти, но отец настроил меня на Европу. Поехал неудачно. Возможно, лучше бы я перешел в Динамо", – рассказал Швед для FootballHub.

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