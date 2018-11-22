toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ЛЬВОВ ИГОРЬ СУРКИС

Швед рассказал, что мог оказаться в Динамо

22:34 43 Читати українською
Швед рассказал, что мог оказаться в Динамо
Марьян Швед / Фото: ФК Карпаты

Вингер львовских Карпат Марьян Швед вспомнил, как мог перейти в киевский клуб.

"Динамо и Шахтер – два топ-клубы Украины. "Горняки" регулярно играют в Лиге чемпионов. Куда я хотел бы перейти? 50 на 50. Если бы позвонили Ахметов и Суркис, то я бы взял сразу два телефона.

Швед назвал клаусулу в своем контракте с Карпатами – впечатляющая сумма

Были разговоры, что Динамо могло меня купить перед тем, как приобрести Супрягу.

Динамо приглашало еще перед Севильей. Я хотел перейти, но отец настроил меня на Европу. Поехал неудачно. Возможно, лучше бы я перешел в Динамо", – рассказал Швед для FootballHub.

Швед признался, почему не смог закрепиться в Севильи

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Марьян Швед Марьян Швед Севилья Севилья Трансферы Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шапаренко заинтересовал Фенербахче
    Україна — 13:46377 Шапаренко заинтересовал Фенербахче
19
час
:
53
мин
Шахтер
19:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук