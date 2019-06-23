toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Главные новости футбола 22 июня: Бразилия вышла в плей-офф Копа Америка, Ференцварош подписал еще одного украинца

07:00 146 Читати українською
Главные новости футбола 22 июня: Бразилия вышла в плей-офф Копа Америка, Ференцварош подписал еще одного украинца
Бразилия – в 1/4 Копа Америка-2019

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 июня.

Украина

Руслан Малиновский еще может перейти в Аталанту – Генк готов снизить цену на игрока сборной Украины.

Густаво Бланко Лещук вернется в Шахтер. Аргентинец украинского происхождения прошлый сезон отыграл на правах аренды за Малагу. А вот Исмаили может остаться в клубе, ведь Рома не готова платить за бразильца ту сумму, которую требует чемпион Украины. "Горняки" оценили защитника в 50 млн евро. Зато Шахтер отпустил хавбека Даниила Игнатенко – полузащитника арендовал Ференцварош, который возглавляет Сергей Ребров.

Экс-форвард Карпат Роман Дебелко перешел в Ригу. Валерий Лучкевич станет полноценным игроком Александрии – это подтвердил Владимир Шаран. Экс-игрок Днепра подпишет контракт на 2 года.

Динамо не отпустило Владислава Супрягу в Фенербахче за 13 млн евро, сообщают турецкие СМИ.

Европейские трансферы и назначения

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт близок к переходу в Ювентус. Туринцы заплатят за центрбека около 70 млн евро.

Возвращение Неймара, трансфер Гризманна, отставка Вальверде – сосиос Барселоны ответили на главные вопросы лета-2019.

Два итальянских тренера нашли новое место работы – Эусебио Ди Франческо возглавил Сампдорию, а Филиппо Индзаги трудоустроился в Беневенто.

Другие главные события

Испания стала первым полуфиналистом Евро-2019 U-21. Пиренейцы разбили Польшу и заняли первое место в группе. Италия ждет результатов в других группах, после чего станет известен рейтинг команд, занявших вторые места. Лучшая из таких команд также сыграет в полуфинале.

Бразилия вышла в четвертьфинал Копа Америка благодаря разгромной победе над Перу. Также в плей-офф вышла сборная Чили, которая обыграла Эквадор.

blog_ava
Яремчук не хочет играть за Барселону или Реал – у форварда свои приоритеты
08:50
107
Теги
Мир Дайджест
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Дани Алвес объявил об уходе из ПСЖ
    Франція — 09:1626 Дани Алвес объявил об уходе из ПСЖ
12
час
:
29
мин
Катар
22:00
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук