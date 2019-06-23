Главные новости футбола 22 июня: Бразилия вышла в плей-офф Копа Америка, Ференцварош подписал еще одного украинца

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 июня.

Украина

Руслан Малиновский еще может перейти в Аталанту – Генк готов снизить цену на игрока сборной Украины.

Густаво Бланко Лещук вернется в Шахтер. Аргентинец украинского происхождения прошлый сезон отыграл на правах аренды за Малагу. А вот Исмаили может остаться в клубе, ведь Рома не готова платить за бразильца ту сумму, которую требует чемпион Украины. "Горняки" оценили защитника в 50 млн евро. Зато Шахтер отпустил хавбека Даниила Игнатенко – полузащитника арендовал Ференцварош, который возглавляет Сергей Ребров.

Экс-форвард Карпат Роман Дебелко перешел в Ригу. Валерий Лучкевич станет полноценным игроком Александрии – это подтвердил Владимир Шаран. Экс-игрок Днепра подпишет контракт на 2 года.

Динамо не отпустило Владислава Супрягу в Фенербахче за 13 млн евро, сообщают турецкие СМИ.

Европейские трансферы и назначения

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт близок к переходу в Ювентус. Туринцы заплатят за центрбека около 70 млн евро.

Возвращение Неймара, трансфер Гризманна, отставка Вальверде – сосиос Барселоны ответили на главные вопросы лета-2019.

Два итальянских тренера нашли новое место работы – Эусебио Ди Франческо возглавил Сампдорию, а Филиппо Индзаги трудоустроился в Беневенто.

Другие главные события

Испания стала первым полуфиналистом Евро-2019 U-21. Пиренейцы разбили Польшу и заняли первое место в группе. Италия ждет результатов в других группах, после чего станет известен рейтинг команд, занявших вторые места. Лучшая из таких команд также сыграет в полуфинале.

Бразилия вышла в четвертьфинал Копа Америка благодаря разгромной победе над Перу. Также в плей-офф вышла сборная Чили, которая обыграла Эквадор.