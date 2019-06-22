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Ди Франческо официально возглавил Сампдорию – туда может перейти Малиновский

16:43 46 Читати українською
Ди Франческо официально возглавил Сампдорию – туда может перейти Малиновский
Эусебио Ди Франческо / LaPresse

Бывший наставник Ромы Эусебио Ди Франческо стал главным тренером генуэзской Сампдории.

49-летний специалист занял вакантное место тренера "блучеркьяти", сообщает официальный сайт Сампдории.

Сампдория вмешалась в борьбу за Малиновского и уже сделала предложение Генку

Ди Франческо на этом посту сменил Марко Джампаоло, перебравшегося в Милан. Новый наставник генуэзцев подписал контракт на 3 года. Без работы он находился с марта, когда его уволило руководство столичной Ромы.

Эусебио Ди Франческо работал с "волками" с 2017 года и вывел их в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне 2017/18. Ранее он возглавлял Пескару и Сассуоло. Прошлый чемпионат Сампдория завершила на 9-м месте в Серии А.

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Теги
Италия Эусебио Ди Франческо Эусебио ди Франческо Сампдория Сампдория
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