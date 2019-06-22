Копа Америка: Чили минимально победил Эквадор и досрочно вышел из группы

Состоялся поединок 2-го тура в группе С Копа Америка, Эквадор встречался с Чили.

Копа Америка, 2 тур, группа С

Эквадор – Чили – 1:2

Голы: Валенсия, 26 (пен) – Фуэнсалида, 8, Санчес, 51

Удаление: Ачильер, 89 (Эквадор)

Копа Америка: Уругвай неожиданно не смог победить Японию

Состоялся поединок второго тура группы С Копа Америка, в котором Эквадор встречался с Чили. Команда Рейнальдо Руэды вышла вперед уже на восьмой минуте, но впоследствии Валенсия ударом с пенальти сравнял счет в матче. В начале второго тайма Санчес забил второй гол Чили в этом матче, который оказался победным.

Следовательно, после второго тура, Чили с 6-ю очками возглавляет группу С Копа Америки и обеспечил себе выход в плей-офф турнира, Эквадор замыкает квартет без зачетных пунктов.