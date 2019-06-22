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Малиновский приблизился к Аталанте – Генк готов снизить цену на украинца

12:26 255 Читати українською
Малиновский приблизился к Аталанте – Генк готов снизить цену на украинца
Руслан Малиновский / ФК Генк

Украинский хавбек Руслан Малиновский близок к переходу в итальянский Аталанту.

Бельгийский Генк готов снизить цену на Руслана Малиновского в 15 миллионов евро, чтобы переход украинца в Аталанту все же осуществился, сообщает сайт Alfredopedulla.com.

Сампдория вмешалась в борьбу за Малиновского и уже сделала предложение Генку

Напомним, ранее сообщалось, что Генк готов продать Малиновского минимум за 20 миллионов евро, а бронзовый призер Серии А предлагал лишь 15 миллионов. Сам украинец заявил, что чувствует себя обманутым.

Трансфер Малиновского в Аталанту под угрозой срыва – на украинца претендуют и другие клубы

К слову, в прошлом сезоне Малиновский сыграл за Генк 51 матч во всех турнирах, где украинский хавбек забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

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Украинцы за рубежом Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Италия Аталанта Аталанта Генк Генк Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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