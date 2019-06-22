Ювентус подготовил 70 млн евро на Де Лигта – трансферная цель Барселоны получит сумасшедшую зарплату

Туринский Ювентус стал новым фаворитом на подписание защитника амстердамского Аякса Маттейса Де Лигта.

"Старая синьора" готова потратить 70 млн евро на трансфер талантливого центрбека, сообщает De Telegraaf.

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По информации издания, туринцы предложат Де Лигту контракт на 5 лет. На Ювентус Стэдиум 19-летний голландец ориентировочно будет зарабатывать 15-20 млн евро за сезон. Это значительно больше, чем может предложить Барселона (7,5 млн евро в год).

Отметим, что именно испанский гранд на протяжении длительного времени считался главным претендентом на подписание звезды Аякса. Правда, несколько дней назад стало известно, что Де Лигт окончательно отказал Барселоне из-за своего агента Мино Райолы.

В сезоне 2018/19 Маттейс Де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.

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