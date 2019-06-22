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Ювентус подготовил 70 млн евро на Де Лигта – трансферная цель Барселоны получит сумасшедшую зарплату

09:55 169 Читати українською
Ювентус подготовил 70 млн евро на Де Лигта – трансферная цель Барселоны получит сумасшедшую зарплату
Де Лигт (слева) отдаляется от де Йонга / PA

Туринский Ювентус стал новым фаворитом на подписание защитника амстердамского Аякса Маттейса Де Лигта.

"Старая синьора" готова потратить 70 млн евро на трансфер талантливого центрбека, сообщает De Telegraaf.

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По информации издания, туринцы предложат Де Лигту контракт на 5 лет. На Ювентус Стэдиум 19-летний голландец ориентировочно будет зарабатывать 15-20 млн евро за сезон. Это значительно больше, чем может предложить Барселона (7,5 млн евро в год).

Отметим, что именно испанский гранд на протяжении длительного времени считался главным претендентом на подписание звезды Аякса. Правда, несколько дней назад стало известно, что Де Лигт окончательно отказал Барселоне из-за своего агента Мино Райолы.

В сезоне 2018/19 Маттейс Де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.

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