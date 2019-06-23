Евро-2019 U-21: Испания уничтожила Польшу и первой вышла в полуфинал, Италия еще сохраняет шансы на плей-офф

Состоялись заключительные матчи Евро-2019 U-21 в группе А.

Евро-2019 U-21. Группа А, 3-й тур

Испания – Польша – 5:0

Голы: Форналс, 18 Оярсабаль, 35, Руис, 39, Себальйос, 71, Майораль, 90

Бельгия – Италия – 1:3

Голы: Версарен, 79 – Барелла, 44, Кутроне, 53, Кьеза, 89

Испания фактически уничтожила главное открытие группы А – сборную Польши. "Ла Рохита" еще до перерыва сделала счет разгромным после голов Форналса, Оярсабаля и Руиса. В середине второго тайма Данные Себальйос шедеврально исполнил штрафной, а в конце матча Майораль установил окончательный счет. Испания выиграла группу А и стала первым полуфиналистом Евро-2019 U-21.

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Хозяева турнира – Италия – в нелегком противостоянии одолели Бельгию. "Скуадра адзурра" тоже набрала 6 очков и теперь находится в ожидании завершения матчей в остальных группах – Италия сохраняет шансы выйти в полуфинал как лучшая среди команд, занявших вторые место.