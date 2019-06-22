Палкин: Бланко Лещук возвращается, по Соболю и Конопле – будем принимать решение

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о будущем футболистов, выступавших в аренде.

"Тренерский штаб сейчас просматривает всех ребят, в том числе тех, кто был на чемпионате мира, изучает их, а решение будет приниматься позже. Если, например, говорить о Коноплю, то у нас сегодня три человека на этой позиции. И хочется, чтобы он играл .

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Тренироваться с первой командой – это, конечно, хорошо, но получать игровую практику – совсем другое. Думаю, на следующей неделе решениепо Конопле будет принято.

Что касается Додо и Пихальонка, вернувшихся из аренды, то это была инициатива главного тренера. Потому что он смотрел игры Мариуполя, игрок ему понравился.

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Додо тренеру нравится, он играл при нем в Витории Гимараэш, и Каштру считает, что через полгода этот футболист может достичь серьезного уровня. Также возвращается Бланко Лещук, и будем принимать решение по Соболю", – цитирует Палкина Footboom.