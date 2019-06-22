Индзаги-старший стал тренером Беневенто

Филиппо Индзаги возглавил представителя итальянской Серии B Беневенто.

Экс-форвард сборной Италии возвращается к тренерской работе в Беневенто. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Индзаги-старший подписал с "ведьмами" соглашение по схеме 1+1. Ранее он по обоюдному согласию расторг контракт с Болоньей, которой был уволен по ходу сезона 2018/19. Также Филиппо тренировал Примаверу Милана, основную команду "россонери" и Венецию. Его младший брат – Симоне – работает с римским Лацио.

Беневенто завершил прошлый сезон Серии B на 3-м месте, но не смог подняться в высший дивизион через плей-офф.