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Индзаги-старший стал тренером Беневенто

17:09 18 Читати українською
Индзаги-старший стал тренером Беневенто
Филиппо Индзаги / LaPresse

Филиппо Индзаги возглавил представителя итальянской Серии B Беневенто.

Экс-форвард сборной Италии возвращается к тренерской работе в Беневенто. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Индзаги-старший подписал с "ведьмами" соглашение по схеме 1+1. Ранее он по обоюдному согласию расторг контракт с Болоньей, которой был уволен по ходу сезона 2018/19. Также Филиппо тренировал Примаверу Милана, основную команду "россонери" и Венецию. Его младший брат – Симоне – работает с римским Лацио.

Беневенто завершил прошлый сезон Серии B на 3-м месте, но не смог подняться в высший дивизион через плей-офф.

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Теги
Италия Серия B Беневенто Беневенто Филиппо Индзаги Филиппо Индзаги
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