Возвращение Неймара, трансфер Гризманна, отставка Вальверде: сосиос Барселоны ответили на главные вопросы лета

Каталонский центр общественных исследований Estudi Press провел масштабный опрос среди официально зарегистрированных фанатов Барселоны по кадровым решениям клуба.

Сосиос попросили оценить четыре актуальные темы для каталонского гранда в летнее межсезонье: возможно возвращение Неймара, который со скандалом покинул Камп Ноу два года назад, трансфер Гризманна за 120 млн евро, наиболее насущное усиление, а также целесообразность продолжения сотрудничества с Вальверде.

Возвращение Неймара

Осознав ошибочность собственного решения перейти в ПСЖ, 27-летний бразилец делает отчаянные попытки вырваться из "золотой катарской клетки". Неймар будто бы прямо заявил президенту французского клуба Нассеру Аль-Хелаифи, что хочет вернуться домой, "туда, откуда никогда не должен был уходить". Однако, гордый эмир Катара, от которого зависит будущее звездного форварда, далеко не единственное препятствие на пути к резонансному камбэку.

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Большинство сосиос Барселоны считают Неймара предателем, чья нога больше не должна ступать на Камп Ноу. Похожего мнения придерживаются 71,2% респондентов Estudi Press, которые отвечали на вопрос "приняли бы вы бразильца обратно". Однако, социологи отмечают, что количество сторонников идеи вернуть "блудного сына" медленно растет. Если весной таких было чуть меньше 20%, то сейчас – 28,8%. На руку скандальному форварду сыграл, в частности, провал каталонцев в Лиге чемпионов, ведь многие фанов верят, что только атакующие триденте Месси-Суарес-Неймар сможет вернуть "блаугранас" на европейский трон.

Трансфер Гризманна

"Он будет играть за Барселону. Это было известно еще в марте". Недавнее заявление генерального директора Атлетико Анхеля Хиля Марина сильно разозлило Бартомеу, который хотел оформить трансфер француза без лишнего шума, чтобы не раздражать сосиос. Последние, похоже, до сих пор не простили Гризманну скандальной документалки "La Decisión", где футболист объявил о своем решении не переходить с Атлетико в Барсу накануне ЧМ-2018.

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Более половины опрошенных (50,8%) считают, что прежде чем подписывать контракт с каталонским клубом Гризманн должен публично извиниться перед болельщиками. Другим 42,2% респондентов, которые положительно отзываются о трансфере за 120 млн евро – безразлично на извинения француза.

Самое желанное приобретение

Ни Гризманн, ни Неймар, ни Мбаппе – сосиос Барселоны массово отстаивают трансфер 19-летнего защитника Аякса Маттиса де Лигта. 48,8% фанов называют его стратегическим соглашением "больше чем клуба" и идеальной инвестицией в будущее даже несмотря на заоблачные комиссионные для Мино Райолы (около 20 млн евро).

Вторую позицию среди трансферных предпочтений болельщиков занимает вундеркинд ПСЖ Килиан Мбаппе (32,4%), третий – Гризманн (9,6%) и только четвертый – Неймар (3,9%). Интересно, что мизерные 2,8% опрошенных отметили целесообразность усиливаться собственными воспитанниками – столько голосов в свою поддержку получил юный кантерано Рики Пуиг.

Целесообразность ставки на Вальверде

Главный тренер – наиболее болезненная тема для Бартомеу, которая расколола руководство пополам. После позора на Энфилде многие представители правящей хунты требовали у президента уволить "Муравья", а каталонские СМИ массово распространяли информацию о неизбежном назначении Роберто Мартинеса. Однако Бартомеу пошел против всех, оставив Вальверде еще на один сезон. Очень рискованное решение главы клуба привело к возмущению значительного количества сосиос, которые до сих пор требуют отставки 55-летнего специалиста.

65,6% опрошенных настаивают, что после погромов в Риме и Ливерпуле Вальверде недостоин оставаться тренером Барсы. Хотя те же болельщики (51,2%) называют прошлый сезон в исполнении чемпионов Испании больше хорошим, чем плохим.

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