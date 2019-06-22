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Рома не готова платить за Исмаили 20 миллионов евро

11:50 48 Читати українською
Рома не готова платить за Исмаили 20 миллионов евро
Исмаили / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Исмаили может не перейти в Рому из-за цены.

Донецкий клуб настаивает, что бразильский защитник Исмаили стоит 20 миллионов евро, зато Рома считает, что эта цена несколько завышена. Итальянцы не готовы платить такие деньги за возрастного футболиста, сообщает Il Messaggero.

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Контракт Исмаили с Шахтером действителен до лета 2023-го года, в соглашении прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что клубы могут сойтись на цене в 15 миллионов евро.

К слову, в текущем сезоне в активе 29-летнего бразильца 39 матчей за Шахтер во всех турнирах, где левый защитник забил 2 гола и отдал 12 результативных передач.

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