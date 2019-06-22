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Дебелко стал полноценным игроком Риги

09:42 42 Читати українською
Дебелко стал полноценным игроком Риги
Роман Дебелко / Рига

Бывший нападающий Карпат Роман Дебелко продолжит карьеру в Латвии.

Украинский 25-летний форвард Роман Дебелко подписал контракт с латвийской Ригой, сообщает официальный сайт клуба. Детали сделки не разглашаются.

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Последним клубом Дебелко были львовские Карпаты, куда он перешел в 2017 году, однако впоследствии был арендован эстонской Левадией. С начала 2019-го Роман снова выступал во Львове.

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В прошлом сезоне Дебелко провел за Карпаты 14 матчей в чемпионате Украины, в которых отметился одним забитым голом.

Заметим, что Рига является действующим чемпионом Латвии, этот титул команда одержала под руководством украинского наставника Виктор Скрипника.

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Трансферы чемпионата Украины Трансферы Мир Украинцы за рубежом Карпаты Карпаты Роман Дебелко Роман Дебелко Рига Рига
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