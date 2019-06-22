Динамо требовало у Фенербахче 13 миллионов евро за Супрягу

Нападающий киевского клуба Владислав Супряга пользуется спросом и за рубежом.

Фенербахче проявлял интерес к 19-летнему форварду, сообщает Star.

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Турецкий гранд посылал запрос в Динамо насчет вероятности трансфера Супряги. Киевляне ответили, что хотят получить за своего таланта 13 миллионов евро, после чего Фенербахче решил поискать другие варианты. "Канареек" поразило выступление нападающего сборной Украины в финале молодежного чемпионата мира U-20, однако раскошелиться на подобную сумму они не готовы.

Напомним, летом 2018 года Супряга перешел в киевское Динамо из СК Днепр-1 за 6,5 млн евро.

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