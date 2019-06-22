Ференцварош арендовал Игнатенко – это уже третий украинец в команде Реброва

Полузащитник Шахтера Даниил Игнатенко проведет следующий сезон в составе Ференцвароша.

О переходе 22-летнего хавбека объявил официальный сайт чемпиона Венгрии.

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Прошлый сезон Игнатенко провел в аренде в Мариуполе, в составе которого сыграл 20 матчей в УПЛ, не отметившись результативными действиями.

Добавим, что Даниил станет уже третьим украинцем в Ференцвароше. Под руководством Реброва уже выступают Игорь Харатин и Александр Зубков.

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