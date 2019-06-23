Головні новини футболу 22 червня: Бразилія вийшла у плей-офф Копа Амеріка, Ференцварош підписав ще одного українця

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 22 червня.

Україна

Руслан Маліновський ще може перейти в Аталанту – Генк готовий знизити ціну на гравця збірної України.

Густаво Бланко Лещук повернеться у Шахтар. Аргентинець українського походження минулий сезон відіграв на правах оренди за Малагу. А от Ісмаїлі може залишитись в клубі, адже Рома не готова платити за бразильця ту суму, яку вимагає чемпіон України. "Гірники" оцінили захисника у 50 млн євро. Натомість Шахтар відпустив хавбека Данила Ігнатенка – півзахисника орендував Ференцварош, який очолює Сергій Ребров.

Екс-форвард Карпат Роман Дебелко перейшов у Ригу. Валерій Лучкевич стане повноцінним гравцем Олександрії – це підтвердив Володимир Шаран. Екс-гравець Дніпра підпише контракт на 2 роки.

Динамо не відпустило Владислава Супрягу у Фенербахче за 13 млн євро, інформують турецькі ЗМІ.

Європейські трансфери та призначення

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт близький до переходу в Ювентус. Туринці заплатять за центрбека близько 70 млн євро.

Повернення Неймара, трансфер Грізманна, відставка Вальверде – сосіос Барселони відповіли на головні питання літа-2019.

Два італійські тренери знайшли нове місце роботи – Еусебіо Ді Франческо очолив Сампдорію, а Філіппо Індзагі працевлаштувався в Беневенто.

Інші головні події

Іспанія стала першим півфіналістом Євро-2019 U-21. Піренейці розтрощили Польщу та посіли перше місце в групі. Італія чекає результатів у інших групах, після чого стане відомий рейтинг команд, що посіли другі місця. Найкраща з таких команд також зіграє у півфіналі.

Бразилія вийшла у чвертьфінал Копа Амеріка завдяки розгромній перемозі над Перу. Також у плей-офф вийшла збірна Чилі, яка обіграла Еквадор.