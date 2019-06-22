Шаран подтвердил трансфер Лучкевича в Александрию – клуб хочет вернуть еще и Бондаренко

Главный тренер Александрии рассказал о трансферных планах своей команды.

"Надеюсь, что наше усиление – Денис Мирошниченко, Максим Третьяков и Денис Безбородько, придаст нам креатива в атаке и надежности в защите.

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Мы всегда держим одно вакантное место для игрока, который может присоединиться к команде – это наша традиционная процедура. Кроме этого, будем делать все, чтобы экс-александриец Валерий Бондаренко вернулся в команду. Конечно, на правах аренды. Также на просмотре будет находиться сербский нападающий Урош Ненадович.

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Я очень доволен, что Валерий Лучкевич остается в Александрии. Мы вели довольно энергичные переговоры с бельгийским Стандардом, которые завершились положительно – Валерий продолжит карьеру в нашем клубе как постоянный игрок. Мы подписываем с ним соглашение на два года", – цитирует Шарана официальный сайт бронзового призера УПЛ.