Бразилия уничтожила Перу и вышла в четвертьфинал Копа Америка-2019

В матче 3-го тура группового этапа группы А сборная Бразилии оформила выход в плей-офф, отгрузив пять мячей в ворота Перу.

Матч между перуанцами и бразильцами имел важное значение, ведь вопрос выхода из группы за два предыдущих тура решен не был. Правда, обе сборные имели значительное количество очков, поэтому вариант прохода в плей-офф с третьего места выглядел очень реальным – но не железным. Так или иначе, хозяева турнира при родных трибунах играть на ничью не собирались, а гости держали в голове параллельную встречу, в которой Венесуэла вполне могла обойти Перу. Всем была нужна победа.

Подопечные Рикардо Гареки начали поактивнее, смело атакуя через центр и левый фланг. Бразильцы отвечали жёсткими фолами, что приносило перуанцам штрафные: так, уже на 4-й минуте Маркиньос сбил Герреро, а тот со стандарта подал на дальнюю штангу – Абраму до замыкания не хватило считанных миллисекунд. На 8-й минуте Адвинкула разогнал контратаку и завершил её ударом метров с 30-ти, но получилось слишком высоко. Словом, старт поединка не предвещал для сборной Перу беды.

А она пришла уже на 12-й минуте после прохода Дани Алвеса. Тот на дриблинга прошил центр и отдал передачу на правый край штрафной, откуда случился прострел. Мяч вылетел на угловой, Коутинью исполнил навес, после чего произошла скидка точно на голову Маркиньосу – тот замкнул ударом в штангу, а Каземиро сыграл на добивании. 0:1 – казалось бы, ничего страшного, но на 19-й голкипер Гальесе при попытке выбить сферу попал в Фирмино, который находился прямо перед ним! Круглый влетел в штангу и отскочил прямо в ноги Роберту, который обыграл вратаря и забил в пустые ворота.

На 23-й минуте Гальесе немного реабилитировался за свой ляп, спасая после прорыва Эвертона – тот получил роскошную передачу на ход по левому флангу и вышел один на один, но удар в дальний угол голкипер парировал. Герреро ответил на этот момент ударом со штрафного на 27-й, но мяч пролетел над перекладиной. Впрочем, уже на 32-й всё было кончено: Эвертон получил пас на левый фланг, сместился в центр и метров с 24-х пробил низом под ближнюю штангу – 0:3. Гальесе потерял свой угол.

Последние 15 минут первого тайма прошли при полном доминировании бразильцев, хотя обострить ситуацию существенно им удалось лишь раз – на 39-й минуте Эвертон принял передачу в штрафную, убрал защитника и пробил метров с 13-ти, но мяч неожиданно срезался с ноги нападающего. Перуанцы могли наказать за расточительность на 44-й минуте, когда Трауко получил разрезающий пас с левого фланга на край вратарской, откуда прошел мощный удар в ближний угол – Алиссон спас.

Второй тайм начался с давления сборной Бразилии. Уже на 47-й минуте хозяева заработали угловой, после подачи с которого гости проиграли подбор, а Эвертон на рывке ушел от нескольких защитников на свидание с Гальесе – тот оказался первым на мяче. На 52-й Коутинью получил пас на ход и едва не забросил сферу за шиворот киперу (тот спас, но арбитр заметил офсайд), а на 54-й случилось неизбежное. Дани Алвес вместе с партнёрами раскатал красивую комбинацию и вышел на ворота под углом, пробив в дальнюю девятку – 0:4!

После этого бразильцы начали откровенно играться с соперником. Так, на 60-й Жезус ворвался в штрафную и пробил по центру в руки голкиперу; на 63-й Эвертон с рикошетом пальнул рядом с дальньим верхним углом, а на на 64-й Артур выстрелил из-за пределов штрафной – выше ворот! На 75-й Жезус снова получил мяч и пробил метров з 20-ти, но мяч снова пошел по центру к Гальесе. На 80-й он еще выход один на один запорол, однако рефери всё равно заметил у Габриэля офсайд.

Тите начал проводить замены, Гарека также снимал лидеров, поэтому интересные моменты постепенно заканчивались. В последние 10 минут перуанцы смогли лишь раз пробить по воротам (неточно), а бразильцы завершили избиение. На 90-й Виллиан красивым ударом с угла штрафной положил мяч точно под дальнюю штангу – 0:5! На 90+2-й же Гальесе сбил Жезуса, а арбитр назначил пенальти. Быть бы шестому голу, но голкипер парировал выстрел Габриэля. После этого прозвучал финальный свисток.

Таким образом, Бразилия выиграла группу А, набрав 7 очков. Сборная Перу, имея 4 зачётных балла, опустилась на третье место, ожидая результаты матчей в группах В и С – лишь после этого станет ясно рейтинг третьих команд.