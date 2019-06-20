Главные новости футбола 19 июня: Украина выиграла апелляцию по "делу Мораеса", Луис Энрике ушел из сборной Испании

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 июня.
Украина
Украина официально выиграла апелляцию у Португалии и Люксембурга по "делу Мораеса". Таким образом УЕФА подтвердил правоту УАФ в вопросе натурализации форварда Шахтера.
Луганская Заря узнала первых соперников в квалификации Лиги Европы 2019/20. Наставник клуба Виктор Скрипник уже оценил соперников Зари в предварительном раунде турнира.
Трансферы
Защитник Шахтера Иван Ордец перешел в московское Динамо и уже успел прокомментировать переезд в Россию.
Матс Хуммельс во второй раз стал игроком Боруссии Д. Испанская Барселона согласилась продать Андре Гомеша в Эвертон.
Бразилец Неймар поговорил с президентом ПСЖ относительно своего будущего. Как следствие, клуб объявил заоблачную цену на Неймара – трансфер форварда практически сорван.
Другие топ-события
Луис Энрике официально покинул пост тренера сборной Испании. Тренер объяснил свой уход с поста главного тренера "Фурии Рохи".
Сборная Испании узнала имя нового тренера – Роберто Морено. Между тем Милан официально назначил Джампаоло главным тренером.
Мадридский Реал официально представил Менди на Сантьяго Бернабеу. Также француз признался, кто сыграл важную роль в его переходе в Реал.