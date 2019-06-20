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Главные новости футбола 19 июня: Украина выиграла апелляцию по "делу Мораеса", Луис Энрике ушел из сборной Испании

07:00 95 Читати українською
Главные новости футбола 19 июня: Украина выиграла апелляцию по "делу Мораеса", Луис Энрике ушел из сборной Испании
Жуниор Мораес против Португалии / BBC

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 июня.

Украина

Украина официально выиграла апелляцию у Португалии и Люксембурга по "делу Мораеса". Таким образом УЕФА подтвердил правоту УАФ в вопросе натурализации форварда Шахтера.

Луганская Заря узнала первых соперников в квалификации Лиги Европы 2019/20. Наставник клуба Виктор Скрипник уже оценил соперников Зари в предварительном раунде турнира.

Трансферы

Защитник Шахтера Иван Ордец перешел в московское Динамо и уже успел прокомментировать переезд в Россию.

Матс Хуммельс во второй раз стал игроком Боруссии Д. Испанская Барселона согласилась продать Андре Гомеша в Эвертон.

Бразилец Неймар поговорил с президентом ПСЖ относительно своего будущего. Как следствие, клуб объявил заоблачную цену на Неймара – трансфер форварда практически сорван.

Другие топ-события

Луис Энрике официально покинул пост тренера сборной Испании. Тренер объяснил свой уход с поста главного тренера "Фурии Рохи".

Сборная Испании узнала имя нового тренера – Роберто Морено. Между тем Милан официально назначил Джампаоло главным тренером.

Мадридский Реал официально представил Менди на Сантьяго Бернабеу. Также француз признался, кто сыграл важную роль в его переходе в Реал.

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