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Скрипник оценил соперников Зари в квалификации Лиги Европы

17:38 44 Читати українською
Скрипник оценил соперников Зари в квалификации Лиги Европы
Виктор Скрипник / Соцсети

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал результаты жеребьевки квалификационного раунда Лиги Европы, где луганская команда узнала своих соперников.

"Я ни разу с этими командами не пересекался. Но страны это, можно сказать, тоже футбольные. Ничего невозможного в футболе нет. Нужно с уважением относиться ко всем соперникам. И ни в коем случае не с робостью.

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Будем работать и готовиться к этим играм. Смотреть, наблюдать за очной встречей наших соперников. До 27-го числа мы будем проводить наш сбор в Запорожье", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

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Напомним, недавно луганская команда узнала первых соперников в квалификации Лиги Европы, Заря сыграет с победителем пары Будучность (Черногория) / Транс Нарва (Эстония).

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Лига Европы Виктор Скрипник Виктор Скрипник Заря Заря
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