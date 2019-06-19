Скрипник оценил соперников Зари в квалификации Лиги Европы

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал результаты жеребьевки квалификационного раунда Лиги Европы, где луганская команда узнала своих соперников.

"Я ни разу с этими командами не пересекался. Но страны это, можно сказать, тоже футбольные. Ничего невозможного в футболе нет. Нужно с уважением относиться ко всем соперникам. И ни в коем случае не с робостью.

Заря узнала первых соперников в квалификации Лиги Европы 2019/20

Будем работать и готовиться к этим играм. Смотреть, наблюдать за очной встречей наших соперников. До 27-го числа мы будем проводить наш сбор в Запорожье", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

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Напомним, недавно луганская команда узнала первых соперников в квалификации Лиги Европы, Заря сыграет с победителем пары Будучность (Черногория) / Транс Нарва (Эстония).