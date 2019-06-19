Луис Энрике официально покинул пост тренера сборной Испании

Национальная сборная Испании осталась без главного тренера, Луис Энрике покинул должность.

Руководитель королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес сообщил, что Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании, передает Marca.

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Отмечается, что 49-летний специалист имеет личные проблемы, которые мешают наставнику тренировать национальную команду. Ожидается, что исполняющим обязанности наставника станет Роберт Морено, который работал в тренерском штабе Энрике.

Напомним, Луис Энрике возглавил "Фурию Роху" в июле прошлого года, за 11 месяцев сборная Испании под руководством 49-летнего специалиста провела 10 матчей, 8 из которых закончились победой и 2 поражением.

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