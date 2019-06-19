ПСЖ объявил заоблачную цену на Неймара – трансфер бразильца практически сорван

Похоже, форвард ПСЖ Неймар проведет следующий сезон в парижском клубе.

Руководство ПСЖ однозначно намекнул потенциальным покупателям, что не намерен прощаться с Неймаром этим летом, сообщает Le Parisien.

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По информации издания, парижане не отпустят звездного бразильца менее чем за 300 млн евро. Такой ценник на 27-летнего форварда делает его переход в другой клуб фактически нереальным.

Напомним, основными претендентами на приобретение Неймара в СМИ называют Барселону и Реал.

В прошлом сезоне Лиги 1 бразилец провел 17 матчей, в которых отметился 15-ю голами и 8-ю ассистами.

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