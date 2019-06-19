toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ

ПСЖ объявил заоблачную цену на Неймара – трансфер бразильца практически сорван

22:43 230 Читати українською
ПСЖ объявил заоблачную цену на Неймара – трансфер бразильца практически сорван
Неймар / Фото Sky Sports

Похоже, форвард ПСЖ Неймар проведет следующий сезон в парижском клубе.

Руководство ПСЖ однозначно намекнул потенциальным покупателям, что не намерен прощаться с Неймаром этим летом, сообщает Le Parisien.

"Хочу вернуться домой, откуда не должен был уходить", – Неймар поговорил с президентом ПСЖ

По информации издания, парижане не отпустят звездного бразильца менее чем за 300 млн евро. Такой ценник на 27-летнего форварда делает его переход в другой клуб фактически нереальным.

Напомним, основными претендентами на приобретение Неймара в СМИ называют Барселону и Реал.

В прошлом сезоне Лиги 1 бразилец провел 17 матчей, в которых отметился 15-ю голами и 8-ю ассистами.

Неймар розпалює війну між Барселоною та Реалом: що потрібно обом клубам, щоб реалізувати трансфер на 250 млн євро

blog_ava
Александрия подписала трех новичков
10:29
1037
Теги
ПСЖ ПСЖ Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Неймар Неймар Барселона Барселона Трансферы Барселоны Франция Трансферы Реал Мадрид Трансферы ПСЖ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Хуммельс во второй раз стал игроком Боруссии Д
    Німеччина — 16:09296 Хуммельс во второй раз стал игроком Боруссии Д
1
час
:
7
мин
Колумбия
00:30
Катар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук