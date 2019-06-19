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Барселона согласилась продать Андре Гомеша в Эвертон

17:25 44 Читати українською
Барселона согласилась продать Андре Гомеша в Эвертон
Андре Гомеш / Фото АР

Полузащитник Барселоны Андре Гомеш окончательно переберется на Туманный Альбион.

Андре Гомеш подпишет официальный контракт с Эвертоном, сообщает авторитетное издание Sky Sports.

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Контракт 25-летнего португальца принадлежит Барселоне, но последний сезон он защищал цвета "ирисок" на правах аренды. По информации источника, сумма трансфера составляет 25 млн евро.

Стоит отметить, что в 2016-м Барса заплатила за Андре Валенсии 37 млн евро.

В прошлом сезоне АПЛ Гомеш провел 27 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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Испания Трансферы Барселоны Эвертон Эвертон Андре Гомеш Андре Гомеш Барселона Барселона Трансферы
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