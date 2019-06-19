Хуммельс во второй раз стал игроком Боруссии Д

Украина — 16:30 235
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"Щоб купити тут квитки, треба мати яйця". Відомий телеведучий жорстко розкритикував організацію фіналу Кубка світу U-20
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Заря узнала первых соперников в квалификации Лиги Европы 2019/20Лига Европы — 15:17 664
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Исполком УАФ внес изменения в регламент аттестации клубов – Олимпик может остаться в УПЛУкраина — 15:08 236
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Заря узнала имена всех потенциальных соперников в квалификации Лиги Европы 2019/20Лига Европы — 13:50 430
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"Шведи прибули в Україну швидше, ніж ми – з Маріуполя в Одесу". Хавбек Шахтаря не проти повторити шлях МаліновськогоИнтервью — 12:00 701