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Хуммельс во второй раз стал игроком Боруссии Д

16:09 177 Читати українською
Хуммельс во второй раз стал игроком Боруссии Д
Матс Хуммельс / Bild

Защитник Баварии Матс Хуммельс снова стал игроком дортмундской Боруссии.

Боруссия Д на своем официальном сайте сообщила о возвращении Матса Хуммельса. Детали контракта пока неизвестны.

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По неофициальной информации, "шмели" заплатили за защитника 38 млн евро. Игрок уже выступал за эту команду с 2009 по 2016 годы, после чего перешел в мюнхенскую Баварию.

Вместе с Боруссией Д Хуммельс дважды выигрывал Бундеслигу и выходил в финал Лиги чемпионов-2012/13.

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