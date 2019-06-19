УЕФА подтвердил победу УАФ по "делу Мораеса"

УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга о неправомерности натурализации форварда Жуниора Мораеса.

УЕФА на своем официальном сайте подтвердил, что Дисциплинарный комитет отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по "делу Мораеса".

Дело Мораеса: Украина выиграла апелляцию у Португалии и Люксембурга

Напомним, после того, как конфедерация отклонила жалобы обеих федераций о неправомерности натурализации Жуниора Мораеса, они подали апелляции, но и здесь победу одержала УАФ.

Таким образом, у сборной Украины остается 10 очков в отборочной группе Евро-2020.