toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ

УЕФА подтвердил победу УАФ по "делу Мораеса"

14:52 121 Читати українською
УЕФА подтвердил победу УАФ по "делу Мораеса"
Жуниор Мораес / УАФ

УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга о неправомерности натурализации форварда Жуниора Мораеса.

УЕФА на своем официальном сайте подтвердил, что Дисциплинарный комитет отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по "делу Мораеса".

Дело Мораеса: Украина выиграла апелляцию у Португалии и Люксембурга

Напомним, после того, как конфедерация отклонила жалобы обеих федераций о неправомерности натурализации Жуниора Мораеса, они подали апелляции, но и здесь победу одержала УАФ.

Таким образом, у сборной Украины остается 10 очков в отборочной группе Евро-2020.

blog_ava
Ордец перешел в московское Динамо
11:32
837
Теги
УЕФА Украина Украина Люксембург Люксембург Сборная Украины Натурализация легионеров для сборной Украины Жуниор Мораес Жуниор Мораес Португалия Португалия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Ордец перешел в московское Динамо
    Росія — 11:32837 Ордец перешел в московское Динамо
8
час
:
33
мин
Колумбия
00:30
Катар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук