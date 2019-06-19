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Луис Энрике объяснил свой уход с поста главного тренера сборной Испании

18:48 120 Читати українською
Луис Энрике объяснил свой уход с поста главного тренера сборной Испании
Луиc Энрике / Фото RFES

Бывший наставник сборной Испании Луиc Энрике сообщил, что заставило его покинуть Фурию Роху.

"Поскольку причины личного характера помешали мне нормально выполнять свои обязанности тренера с марта прошлого года и по сей день, я решил покинуть этот пост.

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Спасибо всем в Королевской испанской футбольной федерации за проявленные доверие и понимание. Отдельное спасибо всем коллегам по сборной и игроков за профессионализм. Спасибо СМИ за вашу позицию и проявленную уважение к моей ситуации. Спасибо от всего сердца", – приводит слова Энрике AS.

Новым наставником национальной команды Испании стал Роберто Морено, который до этого работал помощником Энрике не только в лагере Фурии Рохи. Дуэт вместе работал в Сельте, Роме и Барселоне.

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