"Для меня честь делить раздевалку с легендой", – Менди признался, кто сыграл важную роль в его переходе в Реал

Новоиспеченный защитник Реала Ферлан Менди поделился впечатлениями от пребывания в мадридском клубе.

"С Зиданом я еще не общался. Он сыграл очень важную роль в моей переходе в Реал. Для меня честь делить раздевалку с такой легендой, как он. Для меня это особенный момент, потому что я следил за ним с детства.

Реал официально представил Менди

Конкуренция с Марсело и физическая форма? Мне нужно увидеться с ним и пообщаться. Для меня не проблема быть игроком стартового состава или запасным, я не знаю, как хочет играть Зидан. Решать ему, в течение сезона увидим, кого он считает лучшим.

Я очень рад быть частью Реала и я уверен, что Марсело тоже. Он проводит замечательную карьеру в Мадриде.

Для меня честь быть в лучшем клубе мира. Надеюсь выиграть здесь множество трофеев. Я здесь, чтобы учиться, выкладываться на максимум – это моя цель. Я могу многим помочь Реалу", – цитирует Мэнди Marca.

Трансфер Менди из Лиона стоил "сливочным" ориентировочно 50 млн евро. Француз подписал 6-летний контракт с Реалом.

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