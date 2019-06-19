Заря узнала первых соперников в квалификации Лиги Европы 2019/20

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20. Представителем Украины на этой стадии турнира является луганская Заря.

Стал известен первый соперник луганской Зари в Лиге Европы 2019/20. Подопечные Виктора Скрипника во втором квалификационном раунде сыграют против победителя пары Будучность (Черногория) / Транс Нарва (Эстония), информирует официальный сайт УЕФА.

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При жеребьевке луганская команда была сеяной. Матчи пройдет 25 июля и 1 августа. Домашний поединок Заря проведет на Славутич Арене в Запорожье.

Напомним, для попадания в групповой турнир Заре необходимо пройти трех соперников. В сезоне 2018/19 команда тогда еще Юрия Вернидуба в раунде плей-офф квалификации уступила РБ Лейпциг и не смогла пробиться в групповой этап.

Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20:

Заря – Будучность (Черногория) / Транс Нарва (Эстония