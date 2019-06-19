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Реал официально представил Менди

17:52 12 Читати українською
Реал официально представил Менди
Ферлан Менди / Фото ФК Реал

Новоиспеченный защитник Реала Ферлан Менди впервые продефилировал газоном Сантьяго Бернабеу в футболке "сливочных".

На домашней арене Реала состоялась презентация Ферлана Менди, сообщает официальный сайт клуба.

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На трибунах Бернабеу собралось немало фанатов "королевского клуба", которые хотели первыми увидеть 24-летнего француза, который целует эмблему их любимого клуба.

Напомним, мадридцы подписали контракт с Ферланом до 30 июня 2025 года.

В прошлом сезоне Лиги 1 Менди провел за Лион 30 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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Испания Ферлан Менди Ферлан Менди Сантьяго Бернабеу Реал Мадрид Реал Мадрид Лион Лион Видеоновости Трансферы Реал Мадрид
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