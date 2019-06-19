Реал официально представил Менди

Новоиспеченный защитник Реала Ферлан Менди впервые продефилировал газоном Сантьяго Бернабеу в футболке "сливочных".
На домашней арене Реала состоялась презентация Ферлана Менди, сообщает официальный сайт клуба.
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На трибунах Бернабеу собралось немало фанатов "королевского клуба", которые хотели первыми увидеть 24-летнего француза, который целует эмблему их любимого клуба.
Напомним, мадридцы подписали контракт с Ферланом до 30 июня 2025 года.
В прошлом сезоне Лиги 1 Менди провел за Лион 30 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.
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