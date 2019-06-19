"Хочу вернуться домой, откуда не должен был уходить", – Неймар поговорил с президентом ПСЖ

Испанское издание Mundo Deportivo вышло с сенсационным заголовком о бразильской звезде ПСЖ Неймаре.

Неймар выразил желание вернуться в Барселону. Именно это демонстрирует издание Mundo Deportivo, выйдя с сенсационным заголовком.

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"Я хочу вернуться домой, откуда не должен был уходить", – эта цитата находится на первых страницах издания. По его информации, именно это форвард сказал президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов отпустить бразильца за 250 млн евро. В борьбу за него вступили Барселона и Реал. Правда, была информация, что главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан против этого перехода.

El Gol Digital, в свою очередь, сообщает, что Неймар уже ищет дом в Барселоне.

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