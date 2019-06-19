Сборная Испании узнала имя нового тренера

В лагере сборной Испании решили не ломать себе голову над поиском кандидата на пост наставника после ухода Луиса Энрике.

Роберто Морено возглавил сборную Испании, сообщает официальный сайт Королевской футбольной федерации.

Луис Энрике официально покинул пост тренера сборной Испании

41-летний специалист работал помощником Луиса Энрике в лагере Фурии Рохи, и последние 2 матча исполнял обязанности наставника. Это первый опыт Морено в статусе главного тренера команды.

Напомним, Луис Энрике неожиданно заявил о своем уходе из национальной команды Испании, мотивируя это семейными причинами.

Первоочередной задачей нового наставника будет выход испанцев в финальную часть Евро-2020. Сейчас подопечные Морено лидируют в группе D, набрав максимальные 12 очков.

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