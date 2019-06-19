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Милан официально назначил Джампаоло главным тренером

21:08 84 Читати українською
Милан официально назначил Джампаоло главным тренером
Марко Джампаоло / Фото Getty Images

Марко Джампаоло начнет новый сезон в кресле наставника Милана.

Марко Джампаоло стал новым главным тренером Милана, сообщает официальный сайт клуба.

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По информации La Gazzetta dello Sport, 51-летний итальянский специалист подписал контракт с "россонери" на 2 года. Его зарплата в новом клубе составит 2 млн евро в год.

Последним клубом Джампаоло была Сампдория, с которой специалист занял 9-ю строчку по итогам прошлого сезона Серии А. Милан финишировал на 5-м месте турнирной таблицы чемпионата Италии.

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Милан Милан Сампдория Сампдория Италия Марко Джампаоло Марко Джампаоло
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