Милан официально назначил Джампаоло главным тренером

Марко Джампаоло начнет новый сезон в кресле наставника Милана.

Марко Джампаоло стал новым главным тренером Милана, сообщает официальный сайт клуба.

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По информации La Gazzetta dello Sport, 51-летний итальянский специалист подписал контракт с "россонери" на 2 года. Его зарплата в новом клубе составит 2 млн евро в год.

Последним клубом Джампаоло была Сампдория, с которой специалист занял 9-ю строчку по итогам прошлого сезона Серии А. Милан финишировал на 5-м месте турнирной таблицы чемпионата Италии.

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