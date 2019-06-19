Дело Мораеса: Украина выиграла апелляцию у Португалии и Люксембурга

Натурализация форварда сборной Украины Жуниора Мораес признана правомерной.

УЕФА не удовлетворил апелляцию со стороны Португалии и Люксембурга, сообщил президент УАФ на своей странице Facebook.

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"Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Жуниора Мораеса. Это еще одна важная победа украинского футбола и подтверждения правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом. Желаю Мораесу скорейшего выздоровления и возможности проявить себя в следующих матчах национальной сборной" , – говорится в сообщении Павелко.

Напомним, обе ассоциации решили обжаловать решение УЕФА по делу правомерности выступлений натурализованного Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отбора Евро-2020 с этими командами после получения мотивационных частей первоначального решения УЕФА.

Отметим, что сборная Украины одержала победу в матче против Люксембурга (2:1) и сыграла вничью с португальцами (0:0). В обоих матчах сыграл натурализованный Жуниор Мораес.

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