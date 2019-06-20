Головні новини футболу 19 червня: Україна виграла апеляцію у "справі Мораєса", Луїс Енріке пішов зі збірної Іспанії

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 19 червня.
Україна
Україна офіційно виграла апеляцію у Португалії та Люксембургу в "справі Мораєса". Таким чином УЄФА підтвердив правоту УАФ у питанні натуралізації форварда Шахтаря.
Луганська Зоря дізналась перших суперників у кваліфікації Ліги Європи 2019/20. Керманич клубу Віктор Скрипник вже оцінив суперників Зорі в попередньому раунді турніру.
Трансфери
Захисник Шахтаря Іван Ордець перейшов у московське Динамо та вже встиг прокоментувати переїзд до Росії.
Матс Хуммельс вдруге став гравцем Борусії Д. Іспанська Барселона погодилась продати Андре Гомеша в Евертон.
Бразилець Неймар поговорив із президентом ПСЖ щодо свого майбутнього. Як наслідок, клуб оголосив захмарну ціну на Неймара – трансфер форварда практично зірваний.
Інші топ-події
Луїс Енріке офіційно покинув посаду наставника збірної Іспанії. Тренер пояснив свій відхід з посади головного тренера "Фурії Рохи".
Збірна Іспанії дізналась ім'я нового тренера – Роберто Морено. Тим часом Мілан офіційно призначив Джампаоло головним тренером.
Мадридський Реал офіційно презентував Менді на Сантьяго Бернабеу. Також француз зізнався, хто зіграв важливу роль у його переході в Реал.