Главные новости футбола 19 августа: Ковалец и Шаран – лучшие в УПЛ, Манчестер Юнайтед не смог одолеть Вулверхэмптон

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 августа.

Украина

Полузащитник Александрии Кирилл Ковалец стал лучшим игроком 4-го тура УПЛ. Тем временем Владимир Шаран одержал 50-ю победу в лиге и признан лучшим тренером отчетного тура.

Донецкий Олимпик официально объявил об отставке Жулио Сезара и его тренерского штаба. Владислав Гельзин рассказал, кто будет готовить Олимпик к матчу с Динамо – переговоры с иностранным тренером на стадии завершения.

Руслан Ротань объявил заявку молодежной сборной на матчи квалификации к Евро-2021 – в обойме чемпионы мира U-20, Русин, Шапаренко и другие.

Трансферы

Филиппе Коутиньо стал игроком Баварии и сразу поделился эмоциями от перехода в состав немецкого гранда.

Между тем Бешикташ активизировался в трансфере Коноплянки, а Ромелу Лукаку убеждает Санчеса присоединиться к Интеру.

Клаудио Браво покинет Манчестер Сити по окончании сезона 2019/20. Зато соперник Зари в Лиге Европы Эспаньол заинтересован в подписании Калинича, который когда-то выступал в Днепре.

Другие топ-события

В заключительном матче 2-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон расписали боевую ничью – видео голов и обзор зрелищного поединка.

Усман Дембеле получил повреждение и вылетел на длительный срок, а у Маурицио Сарри диагностировали пневмонию – наставнику Ювентуса необходим курс терапии.

Также ФИФА объявила претендентов на премию Пушкаша за самый красивый гол года.