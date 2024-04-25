Кепа Аррисабалага точно получит шанс еще хотя бы раз выйти на поле в свитере мадридского клуба, утверждает Relevo.

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Баск тотально проиграл конкуренцию Андрею Лунину, но на протяжении сезона к его работе не было никаких претензий. Кепа давал подсказки украинцу в серии пенальти против Манчестер Сити и даже со скамейки запасных искренне радовался успехам команды. Реал не намерен выкупать контракт Аррисабалаги у Челси, однако хочет вознаградить 29-летнего вратаря за труд.

Кепа должен был подменить Лунина еще в 31-м туре Ла Лиги против Мальорки, но перед этим Андрей ошибся в первой игре четвертьфинала ЛЧ против Манчестер Сити. Карло Анчелотти не хотел психологически давить на украинца отправлением в запас, поэтому Аррисабалаге пришлось ждать. Вероятно, он выйдет в основе Реала на ближайший матч чемпионата против Сосьедада (26 апреля).

Штаб Анчелотти имеет взвешенный план и по Тибо Куртуа. Восстановление бельгийца идет хорошо, но никто не будет быстро "выгонять" его на поле. Реал надеется, что звездный кипер после двух тяжелых травм колена еще успеет сыграть в сезоне. Крайний срок – Бетис 26 мая или потенциальный финал ЛЧ 1 июня.

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