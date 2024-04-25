Лунин должен был выпасть из основы Реала – украинцу помогла собственная ошибка, но конкуренту еще дадут шанс
Тренерский штаб Реала подготовил четкий план ротации вратарей на завершающую часть сезона.
Кепа Аррисабалага точно получит шанс еще хотя бы раз выйти на поле в свитере мадридского клуба, утверждает Relevo.
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Баск тотально проиграл конкуренцию Андрею Лунину, но на протяжении сезона к его работе не было никаких претензий. Кепа давал подсказки украинцу в серии пенальти против Манчестер Сити и даже со скамейки запасных искренне радовался успехам команды. Реал не намерен выкупать контракт Аррисабалаги у Челси, однако хочет вознаградить 29-летнего вратаря за труд.
Кепа должен был подменить Лунина еще в 31-м туре Ла Лиги против Мальорки, но перед этим Андрей ошибся в первой игре четвертьфинала ЛЧ против Манчестер Сити. Карло Анчелотти не хотел психологически давить на украинца отправлением в запас, поэтому Аррисабалаге пришлось ждать. Вероятно, он выйдет в основе Реала на ближайший матч чемпионата против Сосьедада (26 апреля).
Штаб Анчелотти имеет взвешенный план и по Тибо Куртуа. Восстановление бельгийца идет хорошо, но никто не будет быстро "выгонять" его на поле. Реал надеется, что звездный кипер после двух тяжелых травм колена еще успеет сыграть в сезоне. Крайний срок – Бетис 26 мая или потенциальный финал ЛЧ 1 июня.
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