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Олимпик официально объявил об отставке Жулио Сезара и его тренерского штаба

11:46 13 Читати українською
Олимпик официально объявил об отставке Жулио Сезара и его тренерского штаба
Жулио Сезар / фото: ФК Олимпик

Бразильский специалист Жулио Сезар больше не работает в донецком Олимпике. Клуб подтвердил информацию об уходе.

24’ Фабио Александер Фрейтас де Алмейда
62’ Сергей Политыло
 
Алексей Гуцуляк 26’
Франциско Ди Франко 42’
Алексей Гуцуляк 65’
24’ Фабио Александер Фрейтас де Алмейда
26’ Алексей Гуцуляк
42’ Франциско Ди Франко
62’ Сергей Политыло
65’ Алексей Гуцуляк

О том, что 40-летний наставник покинет свой пост стало известно еще вчера. Президент "олимпийцев" Владислав Гельзин приляв это решение сразу после поражения от Карпат (1:3).

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Сегодня, 19 августа, официальный сайт Олимпика опубликовал сообщение об увольнении – вместе с Жулио Сезаром клуб покидают и его помощники.

В 4 стартовых матчах Favbet-Лиги команда, возглавляемая бразильским наставником, потерпела 4 поражения с разницей мячей 2:8. Как результат – последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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Отмечается, что о том, кто станет новым главным тренером Олимпика станет известно в течение нескольких дней. Накануне Владислав Гельзин уже сообщил о переговорах с другим иностранным специалистом.

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Олимпик Олимпик Жулио Сезар Жулио Сезар Олимпик - Карпаты
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