Олимпик официально объявил об отставке Жулио Сезара и его тренерского штаба

Бразильский специалист Жулио Сезар больше не работает в донецком Олимпике. Клуб подтвердил информацию об уходе.

О том, что 40-летний наставник покинет свой пост стало известно еще вчера. Президент "олимпийцев" Владислав Гельзин приляв это решение сразу после поражения от Карпат (1:3).

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Сегодня, 19 августа, официальный сайт Олимпика опубликовал сообщение об увольнении – вместе с Жулио Сезаром клуб покидают и его помощники.

В 4 стартовых матчах Favbet-Лиги команда, возглавляемая бразильским наставником, потерпела 4 поражения с разницей мячей 2:8. Как результат – последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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Отмечается, что о том, кто станет новым главным тренером Олимпика станет известно в течение нескольких дней. Накануне Владислав Гельзин уже сообщил о переговорах с другим иностранным специалистом.