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УПЛ определила лучшего игрока четвертого тура

16:25 33 Читати українською
УПЛ определила лучшего игрока четвертого тура
Кирилл Ковалец (справа) / Александрия

Полузащитник Александрии Кирилл Ковалец признан лучшим игроком 4 тура УПЛ.

88’ Богдан Леднев
 
Кирилл Ковалец 57’
Кирилл Ковалец 75’
57’ Кирилл Ковалец
75’ Кирилл Ковалец
88’ Богдан Леднев

УПЛ, опросив девятерых футбольных специалистов, определила, что лучшим футболистом четвертого тура чемпионата Украины стал полузащитник Александрии Кирилл Ковалец.

Александрия на выезде победила Зарю – Виктор Скрипник потерпел первое поражение в УПЛ

Украинец опередил вингера Шахтера Марлоса и хавбека Карпат Алексея Гуцуляка, сообщает официальный сайт организации.

Напомним, в отчетном туре подопечные Владимира Шарана победили Зарю со счетом 2:1. Дублем отметился Кирилл Ковалец.

Заря – Александрия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Заметим, что футболисты Мариуполя и Динамо не претендовали на награду, ведь поединок между этими коллективами перенесен.

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Теги
УПЛ Александрия Александрия Заря - Александрия Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец
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