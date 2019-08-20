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Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча

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Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча / твиттер АПЛ

Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед расписали результативную ничью в матче 2-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед.

58’ Рубен Невеш
 
Антони Марсьяль 27’
27’ Антони Марсьяль
58’ Рубен Невеш

Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед не смогли выявить сильнейшего. Марсьяль в первом тайме вывел манкунианцев вперед, но после перерыва Невеш невероятным ударом сравнял положение. "Красные дьяволы" могли вырвать победу, но Погба не сумел реализовать пенальти.

Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон расписали боевую ничью – Невеш забил фантастический гол, Погба не реализовал пенальти

Таким образом, Манчестер Юнайтед потерял возможность возглавить турнирную таблицу, оставшись на четвертой позиции с четырьмя очками. Вулверхэмптон с двумя пунктами находится на тринадцатом месте.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Вулверхэмптон Англия Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед Видеоновости
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