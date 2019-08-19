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Эспаньол заинтересован в подписании Калинича

23:07 15 Читати українською
Эспаньол заинтересован в подписании Калинича
Никола Калинич / Reuters

Форвард Атлетико Никола Калинич в ближайшее время может присоединиться к Эспаньолу.

 

Нападающий Атлетико Никола Калинич может продолжить карьеру в Эспаньоле, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cope.

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Каталонский клуб рассчитывает, что Атлетико пойдет им навстречу из-за того, что этим летом Эспаньол отпустил в мадридский клуб защитника Марио Эрмосо ниже прописанной суммы выкупа.

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Напомним, Эспаньол стал соперником Зари в квалификации Лиги Европы. Первая игра запланирована на 22 августа, а ответный матч состоится через неделю.

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Теги
Испания Эспаньол Эспаньол Трансферы Эспаньол - Заря Никола Калинич Никола Калинич Атлетико Атлетико
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