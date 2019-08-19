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У Сарри диагностировали пневмонию – наставнику Ювентуса необходим курс терапии

23:21 27 Читати українською
У Сарри диагностировали пневмонию – наставнику Ювентуса необходим курс терапии
Маурицио Сарри / Ювентус

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри не смог тренировать команду сегодня, 19 августа, из-за болезни.

На прошлой неделе наставник Ювентуса Маурицио Сарри болел гриппом. После обследования у итальянца диагностировали пневмонию.

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Из-за проблем со здоровьем главный тренер туринцев не смог присутствовать на товарищеском матче своей команды в субботу, а также пропустил тренировку в понедельник, 19 августа.

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Сарри нужно пройти курс терапии. По инициативе тренера официальный сайт Ювентуса сообщил болельщикам о состоянии здоровья наставника.

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Ювентус Ювентус Италия Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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