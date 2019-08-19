ФИФА объявила претендентов на премию Пушкаша за самый красивый гол года

Международная федерация обнародовала список из 10 претендентов на звание самого красивого гола года.

ФИФА определила претендентов на премию Ференца Пушкаша.

Месси, Роналду и 4 финалиста Лиги чемпионов претендуют на награду ФИФА The Best-2019

Получить награду за самый красивый гол года могут Лионель Месси, Златан Ибрагимович, Матеус Кунья, Хуан Кинтеро, Фабио Квальярелла, Андрос Таунсенд, Даниэль Зсори. Не обошлось и без представительниц прекрасного пола – кандидатами также стали Аджара Нчут, Эми Родригес и Билли Симпсон.

Голосование продлится до 1 сентября. Отдать свой голос за одного из кандидатов можно на официальном сайте ФИФА.

Гвардиола, Клопп, Сантуш и еще 7 тренеров претендуют на награду ФИФА The Best-2019