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ФИФА объявила претендентов на премию Пушкаша за самый красивый гол года

17:41 125 Читати українською
ФИФА объявила претендентов на премию Пушкаша за самый красивый гол года
Лионель Месси / EPA

Международная федерация обнародовала список из 10 претендентов на звание самого красивого гола года.

ФИФА определила претендентов на премию Ференца Пушкаша.

Месси, Роналду и 4 финалиста Лиги чемпионов претендуют на награду ФИФА The Best-2019

Получить награду за самый красивый гол года могут Лионель Месси, Златан Ибрагимович, Матеус Кунья, Хуан Кинтеро, Фабио Квальярелла, Андрос Таунсенд, Даниэль Зсори. Не обошлось и без представительниц прекрасного пола – кандидатами также стали Аджара Нчут, Эми Родригес и Билли Симпсон.

Голосование продлится до 1 сентября. Отдать свой голос за одного из кандидатов можно на официальном сайте ФИФА.

Гвардиола, Клопп, Сантуш и еще 7 тренеров претендуют на награду ФИФА The Best-2019

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