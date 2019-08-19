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Лукаку убеждает Санчеса присоединиться к Интеру – в ход пошли неожиданные аргументы

20:04 136 Читати українською
Лукаку убеждает Санчеса присоединиться к Интеру – в ход пошли неожиданные аргументы
Алексис Санчес и Ромелу Лукаку / Reuters

Нападающий Интера Ромелу Лукаку пытается убедить экс-одноклубника Алексиса Санчеса присоединиться к "нерадзурри".

Алексис Санчес может присоединиться к Интеру благодаря настойчивости своего экс-одноклубника Ромелу Лукаку, передает Daily Mail.

Трансфер Санчеса в Интер под угрозой – известна причина

Бельгиец каждый день переписывается с чилийским форвардом, убеждая его перейти в Интер. Также Лукаку заявил Санчесу, что Милан намного более красивый город, чем Манчестер.

Ранее появилась информация, что Интер может арендовать Алексиса Санчеса и будет владеть опцией его выкупа за 15 млн евро, а игрок пройдет медосмотр для "нерадзурри" во вторник.

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Италия Трансферы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Интер Интер Алексис Санчес Алексис Санчес Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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