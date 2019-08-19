Лукаку убеждает Санчеса присоединиться к Интеру – в ход пошли неожиданные аргументы

Нападающий Интера Ромелу Лукаку пытается убедить экс-одноклубника Алексиса Санчеса присоединиться к "нерадзурри".

Алексис Санчес может присоединиться к Интеру благодаря настойчивости своего экс-одноклубника Ромелу Лукаку, передает Daily Mail.

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Бельгиец каждый день переписывается с чилийским форвардом, убеждая его перейти в Интер. Также Лукаку заявил Санчесу, что Милан намного более красивый город, чем Манчестер.

Ранее появилась информация, что Интер может арендовать Алексиса Санчеса и будет владеть опцией его выкупа за 15 млн евро, а игрок пройдет медосмотр для "нерадзурри" во вторник.

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