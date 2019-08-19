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Дембеле получил повреждение – игрок вылетел на длительный срок

23:33 15 Читати українською
Дембеле получил повреждение – игрок вылетел на длительный срок
Усман Дембеле / Reuters

Нападающий Барселоны Усман Дембеле травмировался и пропустит начало сезона.

Усман Дембеле повредил подколенное сухожилие и пропустит следующие 5 недель, информирует официальный твиттер Барселоны.

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Отметим, что Усман провел полный матч против Атлетика. Добавим, что Дембеле пропустил 57 матчей из-за травм, с тех пор стал игроком Барселоны в 2017 году.

Добавим, что стартовую игру сезона против Атлетика пропустил лидер "блаугранас" Лионель Месси, но аргентинец должен вскоре вернуться на футбольное поле.

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