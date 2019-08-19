Чемпионы мира U-20, Русин, Шапаренко – Ротань объявил заявку молодежной сборной на матчи квалификации к Евро-2021

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань объявил заявку команды на первые матчи квалификации к Евро-2021 против Мальты и Финляндии.

Вратари: Владислав Кучерук, Олег Билык, Андрей Кожухарь;

Защитники: Ефим Конопля, Денис Попов, Евгений Чеберко, Алексей Быков, Виктор Корниенко, Богдан Милованов, Валерий Бондарь;

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Полузащитники: Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Сергей Булеца, Максим Лунев, Богдан Леднев, Евгений Смирный, Максим Чех, Дмитрий Топалов, Роман Вантух, Ахмед Алибеков, Михаил Мудрик;

Нападающие: Владислав Супряга, Назарий Русин, Владислав Вакула, Даниил Сикан.

Резервный список: Богдан Билошевский, Александр Назаренко, Владислав Дубинчак, Владимир Якимец, Артем Козак, Олег Кожушко, Владислав Бабогло.

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Напомним, в первых матчах квалификации к Евро-2021 U-21 Украина сыграет против Финляндии и Мальты. Поединки пройдут в Запорожье 6 и 10 сентября соответственно.