Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптон расписали боевую ничью – Невеш забил фантастический гол, Погба не реализовал пенальти

Последний матч 2-го тура АПЛ между Вулверхэмптоном и Манчестер Юнайтед победителя не выявил (1:1).

Первый тайм встречи не баловал остротой. Достаточно сказать, что за 45 минут команды нанесли аж по одному удару – причем выстрел Вулвз был заблокирован. В целом же, вся игра в этот период проходила под знаком доминирования Манчестера (69% владения мячом) и попыток Вулверхэмптона подловить соперника на контратаке. Команды практически не обостряли с игры. В основном, они пытались забить со стандартов, однако их исполнение было ужасным.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ – как это было

Ничего острее, чем несколько прорывов без завершения у хозяев не было, а вот гости могли открыть счёт на 19-й минуте после того, как Рашфорд красиво раскачал Беннетта на левом фланге и подал на дальнюю штангу – в последний момент Боли сумел не пропустить Марсьяля на замыкание. Следующая атака прошла с этого же фланга и стала голевой.

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На 24-й минуте Мактомини разогнался по бровке и отдал вправо на Лингарда, тот в касание отпасовал Рашфорду, а Маркус разрезным пасом вывел Марсьяля на ударную позицию в штрафной. Антони с левого края пробил под перекладину – 0:1! Организовать что-то в ответ подопечным Эшпириту Санту до перерыва так и не удалось, но и МЮ ничего не опасного не создавал.

На второй тайм Эшпириту Санту бросил в бой Адама Траоре и приказал высоко прессинговать Юнайтед, что сразу же принесло успех. Так, на 53-й минуте Траоре прорвался по правому флангу и заработал опасный штрафной, подачу с которого взялся исполнять Моутинью. Жоау навесил, а Хименес, выпрыгнув выше всех, замкнул ударом головой в дальний угол – штанга спасла Манчестер! Гости поплыли, вследствие чего Вулверхэмптон продолжил атаку и заработал угловой. Он завершится взятием ворот.

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Вулвз разыграли корнер через передачу низом, после чего последовала передача Моутинью с правого фланга на линию полукруга перед штрафной. Невеш стоял там в полном одиночестве, поэтому имел достаточно времени для прицеливания и удара по воротам. Рубен это и сделал, пробив точно в девятку с рикошетом от перекладины – 1:1! Впрочем, после этого начался долгий просмотр видеоповторов, ведь было подозрение относительно офсайда. В конце концов, Джонатан Мосс принял решение засчитать гол.

Манчестер Юнайтед постепенно пришёл в себя и ораганизовал несколько атак в ответ. На 68-й минуте это завершилось прорывом Погба в штрафной и пенальти, который Поль откровенно нарисовал. Впрочем, справедливость восторжествовала, ведь удар француза с "точки" в блестящем прыжке вытащил Патрисиу! После этого матч перешёл в фазу позиционной борьбы, в которой можно было вспомнить разве что несколько прорывов МЮ с заблокированными ударами, замыкание Ван Биссаки выше ворот и несколько выбитых кроссов Вулвз.

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Ендшпиль поединка можно отсчитывать с 85-й минуты, когда МЮ пров'л хорошую позиционную атаку и заработал угловой, а Вулверхемптон после розыгрыша выскочил в классный контрвыпад. В его завершении по воротам с правого края штрафной стрелял Хименес – над перекладиной! Кроме того, он едва не выскочил один на один на 87-й, обогнав Магуайра – гостей подстраховал Де Хеа. Уже в компенсированное время из пределов штрафной по воротам низом пробил Шоу, но этот удар не был сложным для голкипера. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Таким образом, Манчестер Юнайтед упустил возможность возглавить турнирную таблицу, оставшись на четвёртой позиции с четырьмя очками. Вулверхэмптон с двумя пунктами находится на тринадцатом месте.

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