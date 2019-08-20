Головні новини футболу 19 серпня: Ковалець і Шаран – найкращі в УПЛ, Манчестер Юнайтед не зміг здолати Вулверхемптон

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 19 серпня.

Україна

Півзахисник Олександрії Кирило Ковалець став найкращим гравцем 4-го туру УПЛ. Натомість Володимир Шаран здобув 50-у перемогу в лізі та визнаний найкращим тренером звітного туру.

Донецький Олімпік офіційно оголосив про відставку Жуліо Сезара та його тренерського штабу. Владислав Гельзін розповів, хто готуватиме Олімпік до матчу з Динамо – перемовини з іноземним тренером на стадії завершення.

Руслан Ротань оголосив заявку молодіжної збірної на матчі кваліфікації до Євро-2021 – в обоймі чемпіони світу U-20, Русин, Шапаренко та інші.

Трансфери

Філіппе Коутінью став гравцем Баварії та відразу поділився емоціями від переходу до складу німецького гранда.

Тим часом Бешикташ активізувався в трансфері Коноплянки, а Ромелу Лукаку переконує Санчеса приєднатись до Інтера.

Клаудіо Браво покине Манчестер Сіті по завершенні сезону 2019/20. Натомість суперник Зорі в Лізі Європи Еспаньйол зацікавлений у підписанні Калініча, який колись виступав у Дніпрі.

Інші топ-події

У заключному матчі 2-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед і Вулверхемптон розписали бойову нічию – відео голів та огляд видовищного поєдинку.

Усман Дембеле зазнав пошкодження і вилетів на тривалий термін, а в Мауріціо Саррі діагностували пневмонію – наставнику Ювентуса необхідний курс терапії.

Також ФІФА оголосила претендентів на премію Пушкаша за найкрасивіший гол року.