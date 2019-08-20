Головні новини футболу 19 серпня: Ковалець і Шаран – найкращі в УПЛ, Манчестер Юнайтед не зміг здолати Вулверхемптон

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 19 серпня.
Україна
Півзахисник Олександрії Кирило Ковалець став найкращим гравцем 4-го туру УПЛ. Натомість Володимир Шаран здобув 50-у перемогу в лізі та визнаний найкращим тренером звітного туру.
Донецький Олімпік офіційно оголосив про відставку Жуліо Сезара та його тренерського штабу. Владислав Гельзін розповів, хто готуватиме Олімпік до матчу з Динамо – перемовини з іноземним тренером на стадії завершення.
Руслан Ротань оголосив заявку молодіжної збірної на матчі кваліфікації до Євро-2021 – в обоймі чемпіони світу U-20, Русин, Шапаренко та інші.
Трансфери
Філіппе Коутінью став гравцем Баварії та відразу поділився емоціями від переходу до складу німецького гранда.
Тим часом Бешикташ активізувався в трансфері Коноплянки, а Ромелу Лукаку переконує Санчеса приєднатись до Інтера.
Клаудіо Браво покине Манчестер Сіті по завершенні сезону 2019/20. Натомість суперник Зорі в Лізі Європи Еспаньйол зацікавлений у підписанні Калініча, який колись виступав у Дніпрі.
Інші топ-події
У заключному матчі 2-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед і Вулверхемптон розписали бойову нічию – відео голів та огляд видовищного поєдинку.
Усман Дембеле зазнав пошкодження і вилетів на тривалий термін, а в Мауріціо Саррі діагностували пневмонію – наставнику Ювентуса необхідний курс терапії.
Також ФІФА оголосила претендентів на премію Пушкаша за найкрасивіший гол року.