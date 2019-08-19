Браво покинет Манчестер Сити по окончании сезона 2019/20, – СМИ

Голкипер Манчестер Сити Клаудио Браво покинет клуб на правах свободного агента.

Голкипер Манчестер Сити Клаудио Браво станет свободным агентом по окончании сезона 2019/20, передает The Sun.

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Вратарь последние два сезона провел за спиной Эдерсона, а в прошлом сезоне почти не играл из-за тяжелого повреждения.

Отмечается, что испанские клубы готовы вернуть Браво в Ла Лигу в следующем сезоне. Напомним, голкипер стал героем серии пенальти в Суперкубке Англии и помог Манчестер Сити победить Ливерпуль.

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