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Браво покинет Манчестер Сити по окончании сезона 2019/20, – СМИ

18:34 47 Читати українською
Браво покинет Манчестер Сити по окончании сезона 2019/20, – СМИ
Клаудио Браво / Reuters

Голкипер Манчестер Сити Клаудио Браво покинет клуб на правах свободного агента.

Голкипер Манчестер Сити Клаудио Браво станет свободным агентом по окончании сезона 2019/20, передает The Sun.

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Вратарь последние два сезона провел за спиной Эдерсона, а в прошлом сезоне почти не играл из-за тяжелого повреждения.

Отмечается, что испанские клубы готовы вернуть Браво в Ла Лигу в следующем сезоне. Напомним, голкипер стал героем серии пенальти в Суперкубке Англии и помог Манчестер Сити победить Ливерпуль.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Трансферы Трансферы Манчестер Сити Клаудио Браво Клаудио Браво
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