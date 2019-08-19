Гельзин рассказал, кто будет готовить Олимпик к матчу с Динамо – переговоры с иностранным тренером на стадии завершения

Президент Олимпика Владислав Гельзин сказал, что к матчу против Динамо команду будет готовить Игорь Климовский и рассказал о переговорах с новым наставником.

"С Жулио Сезаром мы расстались цивилизованно – без скандалов и взаимных упреков. Компенсация? Давайте не будем вдаваться в нюансы. Я же говорю, все было цивилизованно: мы пожали друг другу руки и разошлись в нормальных отношениях.

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Новый наставник? Сейчас мы ведем переговоры с иностранным тренером. Пока у меня нет информации, что на 100 процентов договорились, но процесс в стадии завершения. Думаю, до конца недели все должно решиться.

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К ближайшему матчу, против Динамо 24 августа, команду будет готовить Игорь Климовский. Игра будет очень серьезной, к тому же, у нас после удалений пять игроков пропускают матч", – цитирует Гельзина "Сегодня".