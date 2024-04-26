Наставник "львов" заверил, что слухи о приглашении 36-летнего голкипера Дениса Бойко из Полесья абсолютно безосновательны.

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"Я ничего о том не знаю, впервые слышу. Но я уже привык к этим различным вбросам. Кто-то где-то что-то услышал или кому-то что-то хочется или кажется, и сразу это пишут в прессе. Нет, никаких переговоров мы не ведем", – заявил Маркевич в комментарии пресс-службе Карпат.

Напомним, "львы" мчатся к возвращению в УПЛ, имея 11 очков запаса за 5 туров до финиша Первой лиги. Бойко прошлым летом перешел свободным агентом из Динамо в Полесье, но в последнее время проигрывает конкуренцию Олегу Кудрику.

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